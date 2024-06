UNESCO-Welterbetag: Kriege und Klimawandel bedrohen Welterbe

1972 verabschiedet die Generalkonferenz der UNESCO die "Internationale Konvention zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt". 195 Staaten treten ihr bei. Bis heute wurden 1.199 Welterbestätten in 168 Ländern in die Liste aufgenommen. Es sind Orte mit einem außergewöhnlichen, universellen Wert, die als Erbe der Menschheit zu schützen und zu erhalten sind. Als Weltkulturerbe gelten Baudenkmäler, Stadtensembles, Kulturlandschaften und Industriedenkmäler. Das Weltnaturerbe umfasst etwa Naturlandschaften, Schutzreservate und geologische Formationen. Sie können auch grenzübergreifend und transnational sein. Die Welterbestätten sollen das Erbe der Menschheit auch an die nächsten Generationen vermitteln. Seit 2005 will der UNESCO-Welterbetag Aufmerksamkeit für die 52 deutschen und die weltweiten Welterbestätten schaffen. Quelle: Deutsche UNESCO-Kommission, UNESCO World Heritage Sites Germany eV