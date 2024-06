Neuer Regen im Süden Deutschlands erwartet

Am Wochenende soll es erneut Regenschauer, Gewitter und auch Starkregen geben.

Temperatur der Ozeane kann Wetterextreme befeuern

Die Meere und Ozeane setzen den Rekordkurs in Sachen Oberflächentemperatur fort. Das wirkt sich auf das Wetter aus. Insbesondere der Atlantik ist noch wärmer als er im Rekordjahr 2023 bereits war.

Es reicht also, dass ein Tief vom Atlantik zu uns kommt, und die Regenmengen können sehr groß ausfallen, was dann zu katastrophalen Ereignissen führen kann. Auch vom Mittelmeer nach Norden ziehende Tiefs saugen sich über dem zu warmen Mittelmeer mit viel Feuchtigkeit voll, die bei uns runterkommt - wie bei der Flutkatastrophe im Süden Deutschlands

Gewitter, Hagel und Starkregen haben in Teilen Bayerns für Überflutungen gesorgt. Auch im Sauerland mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr örtlich vollgelaufene Keller auspumpen.

Lascher Jetstream bestimmte das Frühlingswetter

Ein lascher Jetstream und entsprechend starke Hochs, die den Weg der Tiefs blockierten, waren in diesem Frühling bisher wetterbestimmend. In etwa neun Kilometern Höhe weht normalerweise der Jetstream von West nach Ost. In den letzten Wochen ist er recht zerfleddert und eine markante Westwind-Strömung kam meistens nicht auf.