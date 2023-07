Streik in Italien : Urlaub: So ist die Lage an den Flughäfen

Auch am Hamburger Flughafen läuft der Betrieb nach jüngsten Klimaprotesten wieder ohne Probleme. "Der eigentliche Ferienstart am Samstag in Hamburg und Schleswig-Holstein lief bisher reibungslos", sagte eine Sprecherin. In den ersten Tagen waren täglich rund 340 Starts und Landungen mit rund 50.000 Passagieren geplant. "Dieses Niveau wird auch in den kommenden Tagen so bleiben."