Urlaub "allein" : Warum Single-Reisen im Trend liegen

Wer nicht dauerhaft allein sein will, wenn er unterwegs ist, kann sich auch an spezielle Netzwerke für Alleinreisende wenden. So gibt es etwa speziell für alleinreisende Frauen die Möglichkeit, unter "women welcome women" Kontakte mit einheimischen Frauen vor Ort zu knüpfen: Sie sind da und empfangen einen, wenn man im fernen Land am Flughafen ankommt oder bieten Unterkünfte im eigenen Haus an.