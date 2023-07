Die "Letzte Generation" hat am Freitagmorgen bundesweit Protestaktionen gestartet. In 26 Städten sollen insgesamt 36 Sitzblockaden stattfinden. In Berlin protestierten am Morgen bereits mehr als ein Dutzend Klimaaktivisten am Kreisverkehr rund um die Siegessäule, wie ein dpa-Reporter beobachtete. Mehrere Menschen klebten sich dort auf die Fahrbahn und blockierten so die Hofjägerallee und die Straße des 17. Juni in Richtung Brandenburger Tor.