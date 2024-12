Drohnen über USA? Auch Donald Trump mischt sich ein

Was hat es mit den vielen Sichtungen angeblicher Drohnen in den USA auf sich? Es gibt Vermutungen, doch die Erkenntnisse sind mager. Der designierte US-Präsident zeigt sich empört.

In New York und Umgebung wurden mehrere Drohnensichtungen gemeldet. Ob tatsächlich Drohnen gesehen wurden? Ungewiss. Quelle: AFP

Eine Reihe vermeintlicher Drohnensichtungen rund um die US-Millionenmetropole New York sorgen für Unsicherheit und Ermittlungen in den USA . Auch der designierte US-Präsident Donald Trump mischt sich ein.

Begonnen hatte das mysteriöse Phänomen Medienberichten zufolge bereits im November über New Yorks Nachbarbundesstaat New Jersey, als angeblich ein unbemanntes Flugobjekt nahe einer Militäreinrichtung gesichtet wurde. In der Folge wurden immer mehr Fälle bekannt.

"Wir wissen, dass New Yorker diese Woche Drohnen in der Luft gesichtet haben und wir untersuchen dies. Derzeit gibt es keine Hinweise darauf, dass diese Drohnen eine Bedrohung für die öffentliche oder nationale Sicherheit darstellen", sagte die New Yorker Gouverneurin Kathy Hochul. Man koordiniere sich unter anderem mit dem FBI.

Hitzige Spekulationen und Theorien

Videos der mysteriösen hellen Lichter am Himmel verbreiten sich rasant in sozialen Medien und sorgen für hitzige Spekulationen. Die Theorien im Netz reichen von Spionage über geheime Militärübungen - bis hin zu außerirdischem Leben. Auch Politiker meldeten angebliche Drohnensichtungen.

Der frühere Gouverneur von Maryland, Larry Hogan, schrieb auf der Plattform X , er habe Dutzende großer Drohnen am Himmel über seinem Wohnsitz in Davidsonville, Maryland gesehen (und gefilmt). Die Behörden müssten mehr tun, um die Sache aufzuklären.

Der Kongressabgeordnete Chris Smith aus New Jersey wandte sich an das Pentagon in Washington. Die Drohnen hätten sich auch "sensiblen Einrichtungen" genähert, schrieb er an Verteidigungsminister Lloyd Austin. Auch hätten ihm Anwohner berichtet, dass in der vergangenen Woche mehr als ein Dutzend Drohnen ein Boot der Küstenwache verfolgt hätten.

Trump: "Kann dies wirklich ohne das Wissen unserer Regierung geschehen?"

Donald Trump schaltete sich ebenfalls in die Debatte ein. "Mysteriöse Drohnensichtungen im ganzen Land. Kann dies wirklich ohne das Wissen unserer Regierung geschehen? Das glaube ich nicht", schrieb Trump auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social.

Informieren Sie die Öffentlichkeit und zwar sofort. Sonst schießt sie ab! „ Donald Trump, designierter US-Präsident

Regierung versucht zu beschwichtigen

Die Regierung des noch amtierenden Präsidenten Joe Biden gibt sich zwar besorgt, betonte jedoch auch, dass es bisher keinerlei Hinweise darauf gibt, dass ausländische Mächte mit den Vorfällen zu tun hätten oder die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten gefährdet sei. Die Fälle seien von den Bundesbehörden bislang nicht bestätigt worden.

Eine Sprecherin des US-Verteidigungsministeriums wies die Spekulationen zurück, der Iran stecke hinter den Drohnen-Flügen. Das Weiße Haus erklärte, der Inlandsgeheimdienst und die US-Bundespolizei FBI würden die Sache sehr genau verfolgen.

Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas trat eigens beim Fernsehsender CNN auf, um zu beschwichtigen.

Wir wissen nichts von einer Bedrohung oder von ruchlosen Aktivitäten. „ Alejandro Mayorkas, Heimatschutzminister

Es komme häufig vor, "dass Personen, die glauben, Drohnen zu sehen, in Wirklichkeit kleine Flugzeuge sehen". Auch Jugendliche könnten sich eine Drohne kaufen und in den Himmel steigen lassen, so der Heimatschutzminister.

