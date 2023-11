Auto explodiert an Grenzübergang zwischen den USA und Kanada

Die Explosion ereignete sich am Grenzübergang bei Buffalo im US-Bundesstaat New York, in der Nähe der Niagarafälle. Quelle: Reuters

An der Grenze zwischen den USA und Kanada ist ein Auto explodiert. Der Vorfall geschah am Grenzübergang zwischen dem US-Bundesstaat New York und der kanadischen Provinz Ontario in der Nähe der berühmten Niagarafälle.

Zum jetzigen Zeitpunkt gebe es keine Hinweise auf einen terroristischen Anschlag, sagte die Gouverneurin des US-Bundesstaats New York, Kathy Hochul am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Es werde aber eine Weile dauern, bis man herausfinden werde, was passiert sei.

Zwei Fahrzeuginsassen getötet

Hochul bestätigte, dass zwei Insassen in dem Auto getötet worden seien. Ein Grenzbeamter sei bei dem Vorfall am Mittwochmittag (Ortszeit) leicht verletzt worden.

Wir nehmen das außerordentlich ernst. Justin Trudeau, Premierminister von Kanada

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau sagte, man sei in engem Kontakt mit den US-Behörden. Insgesamt vier Grenzübergänge seien geschlossen worden.

Hergang unklar

Der genaue Ablauf des Vorfalls war zunächst unklar, es gab widersprüchliche Angaben. Einem Augenzeugen zufolge flog das betreffende Auto mehrere Meter hoch durch die Luft.

Das Fahrzeug sei am Mittwochmittag (Ortszeit) auf der US-Seite mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der Grenze zu Kanada gefahren, sagte Augenzeuge Rickie Wilson vor TV-Kameras. Dann sei es drei bis vier Meter hoch durch die Luft geflogen und schließlich explodiert.

FBI ermittelt

Zum Ausmaß der Schäden an den Grenzeinrichtungen gab es zunächst keine Details. Auf Fotos waren Trümmer und ein starkes Polizeiaufgebot an dem Grenzübergang zu sehen. Das FBI in Buffalo und die Verkehrsbehörde der Grenze bestätigten den Vorfall. Er werde untersucht, hieß es vom FBI in Buffalo.

Der Regierungsvorsitzende der Provinz Ontario, Doug Ford, teilte mit, auch auf kanadischer Seite seien die Ermittlungsbehörden eingebunden. Aus dem Weißen Haus hieß es, US-Präsident Joe Biden sei über den Vorfall unterrichtet worden. Er und sein Team verfolgten die Entwicklungen genau.

Weitere Grenzübergänge gesperrt

Hochul kündigte an, nach Buffalo zu reisen und dort Polizei und Rettungskräfte zu treffen. Die Polizei des Bundesstaates arbeite gemeinsam mit der für Terrorismus zuständigen Einheit der Bundespolizei FBI daran, alle Zugangswege nach New York zu beobachten, teilte Hochul weiter mit.

Auch drei weitere Grenzübergänge zu Kanada im Westen New Yorks wurden zunächst gesperrt, hieß es von den Behörden. An weiteren Grenzübergängen sowie an einigen Flughäfen seien die Sicherheitsvorkehrungen erhöht worden. Einige offizielle Gebäude in Städten nahe des Vorfalls schlossen früher als üblich.