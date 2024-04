USA: Krebskranker Lotto-Spieler gewinnt 1,3 Milliarden Dollar

US-"Powerball" : Krebskranker gewinnt 1,3 Milliarden im Lotto

30.04.2024 | 07:12 |

Cheng Saephan ist aus Laos in die USA eingewandert und an Krebs erkrankt. Jetzt hat 1,3 Milliarden Dollar im Lotto gewonnen. Von dem Geld will er sich einen guten Arzt suchen.