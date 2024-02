Mehrere Flughäfen: Warnstreik bei Bodenpersonal hat begonnen

An mehreren deutschen Flughäfen hat am Dienstagmorgen ein weiterer Warnstreik des Bodenpersonals der Lufthansa begonnen. Die Beschäftigten waren aufgerufen, ab 04:00 Uhr ihre Arbeit niederzulegen. Der Warnstreik soll nach Angaben der Gewerkschaft Verdi bisUhr dauern. In den Bereichen Fracht und Technik sollten die Beschäftigen bereits am Montagabend ihre Arbeit niederlegen.