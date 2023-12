Wenn Menschen an Weihnachten einsam sind

Sehr still und bedrückend - so hat Christian Fein die Weihnachtstage vor sieben Jahren in Erinnerung. Er verbringt sie damals allein. Um sich zu beschäftigen, tauscht er sich auf Twitter (heute X) mit anderen Menschen darüber aus, feiert Weihnachten mit der Online-Community und merkt: Das Interesse an dem Thema ist groß.