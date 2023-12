Weihnachtspostfilialen: Mehr als 300.000 Briefe eingetroffen

Briefe mit Weihnachtswunschzetteln von Kindern in der Christkindpostfiliale in Engelskirchen. (Archivbild)

Geht Weihnachten auch nachhaltig und ohne Konsum im Überfluss? Zwei WGs treten in einer Challenge um das nachhaltigste Weihnachtsfest gegeneinander an. 10.12.2023 | 28:46 min

Sieben Weihnachtspostämter in Deutschland

Bundesweit gibt es sieben Weihnachtspostämter, an die Kinder ihre Briefe an den Weihnachtsmann, das Christkind oder den Nikolaus schicken können - davon liegen drei in Niedersachsen. Eine davon ist in Himmelsthür bei Hildesheim: "Da sind bisher 30.000 eingegangen, die alle beantwortet wurden", sagte ein Sprecher der Deutschen Post. Bilanz wird in der Regel erst nach dem Fest gezogen.