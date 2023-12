Weihnachtsgeschichte: Ist Jesus wirklich am 25.12. geboren?

Weihnachtsgeschichte: Was ist wirklich passiert? (Symbolbild)

Das wirkt aus heutiger Sicht wie ein Einfallstor für Fake-News, doch Historiker sehen in der damaligen Zeit eine große Faktentreue bei dieser Form der Überlieferung.

Keiner weiß, wie Jesus Christus aussah, wie er lebte und wer er wirklich war. Dennoch wurde er zur Hauptfigur einer Weltreligion. Hat es ihn wirklich gegeben? 25.03.2021 | 15:45 min

Was die Weihnachtsgeschichte anbetrifft, spielen allerdings neben historischen Fakten theologische Überlegungen eine große Rolle. Deshalb ist es schwierig, Wahres vom theologisch Überhöhten zu unterscheiden.

Schwierige Faktenlage: Bibel keine unabhängige Quelle

Zwar gibt es zu Jesu Leben durchaus Hinweise in der nicht kirchlichen Geschichtsschreibung - etwa bei Flavius Josephus, Tacitus oder dem babylonischen Talmud - doch was die Geburt anbetrifft, ist die Wissenschaft vor allem auf die vier Evangelien als Quellen angewiesen. Was dort steht, wurde mit einer bestimmten Mission verfasst.