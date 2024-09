Wettervorhersage: Dauerregen erwartet, Schnee in den Alpen

Die Wettervorhersage aus der 19 Uhr-heute-Sendung 10.09.2024 | 1:17 min

Der Blick nach draußen zeigt: Es ist Herbst. Für manche Regionen bedeutet das auch: Es wird nass. Der Dauerregen trifft aber laut aktueller Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor allem Österreich Tschechien und Polen

Am Donnerstag fällt zunächst von den Alpen bis in die Lausitz noch Regen, der im Tagesverlauf weitgehend abklingt oder ostwärts abzieht. Das Temperaturniveau bewegt sich nur noch zwischen 9 Grad an den Alpen und bei längerem Sonnenschein im Osten bis 17 Grad, wie DWD-Meteorologe Sebastian Altnau berichtete.

Am Freitag "nimmt die Schaueraktivität in der Nordwesthälfte einen Gang raus", wie Altnau sagte. Vor allem in Südostbayern kommen aber neue intensive Niederschläge auf. Auch in Ostsachsen und der Lausitz setzen nachmittags Regenfälle ein.

Wettervorhersage fürs Wochenende: Dauerregen am Alpenrand

Am Wochenende halten vor allem am östlichen Alpenrand die intensiveren Niederschläge an. In tiefen Lagen könnte das "eine markante Dauerregenwarnung notwendig machen", wie Altnau sagte. "Im Chiemgau ist auch eine Unwetterwarnung nicht ausgeschlossen."

Die Schneefallgrenze sinkt auf 1.000 und 1.500 Meter. In den Hochlagen der Alpen summieren sich je nach Höhenlage 20 bis 80 Zentimeter Neuschnee. Im Berchtesgadener Land sind Neuschneemengen bis zu zwei Metern möglich.

Aufgrund des doch recht nassen und damit schweren Schnees besteht bei dem hohen Belaubungsgrad vor allem in den mittleren Lagen der Alpen erhöhte Schneebruchgefahr. Auch in der Lausitz sind längere Regenfälle wahrscheinlich. Eine Dauerregenlage ist hier allerdings eher ausgeschlossen. Sebastian Altnau, Meteorologe

In den übrigen Landesteilen wechseln sich bis auf Weiteres dichtere Wolken mit Sonnenphasen ab. Abgesehen vom Nordseeumfeld dürfte es in den allermeisten Regionen trocken bleiben.

