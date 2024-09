Wetterumschwung: Der Sommer geht, der Herbst naht

Noch einmal ein heißes Spätsommerwochenende - dann bahnt sich ein deutlicher Wetterumschwung an. In der kommenden Woche wird es herbstlich.

Meteorolgen erwarten zum Wochenbeginn ordentlich Regen Quelle: picture alliance/dpa

In den kommenden Tagen steht ein herbstlicher Wetterwechsel an. Schon am Sonntag bringt eine Kaltfront von Westen her "den ersten Schub kühlere Luft", erklärt ZDF-Wetterexpertin Katja Horneffer. Anfang der Woche "stürzen die Temperaturen richtig ab". Zur Wochenmitte dürfte es fast überall zehn bis 15 Grad kälter werden als derzeit.

Es regnet oft, manchmal unwetterartig viel, teilweise mit Gewittern und die Sonne sehen wir selten. Herbst! ZDF-Wetterexpertin Katja Horneffer

Auch Meteorologe Robert Hausen vom Deutschen Wetterdienst spricht von einem "wirklich markanten Wetterumschwung". In der neuen Woche "nisten sich die Tiefdruckgebiete regelrecht über uns ein." Der DWD erwartet zur Wochenmitte überwiegend Höchstwerte zwischen "frischen 15 und 19 Grad". Aktuell also heißt es, so Horneffer: "Das letzte Mal ein heißes Spätsommerwochenende."

Im Nationalpark Harz weitet sich ein großflächiger Waldbrand am Brocken aus. Die Feuerwehr bekommt Unterstützung aus der Luft. 07.09.2024 | 0:22 min

Waldbrände im Harz: Regen zum Wochenbeginn

Im Detail soll es am Sonntag im Nordosten und Osten sowie in Ostbayern noch heiter bis wolkig und überwiegend trocken bleiben. In den übrigen Regionen wird es wechselnd bis stark bewölkt. Dabei soll es zunächst nur stellenweise Schauer geben. Später erwartet der DWD im Süden häufiger Schauer und teils gewittrigen Starkregen. Die Höchsttemperaturen liegen im Osten bei bis zu 33 Grad, im Westen wird es bei maximal 21 bis 25 Grad schon kühler. Für die Löscharbeiten gegen die Waldbrände im Harz bietet die Wetterlage damit aber vorerst kaum Unterstützung.

Erst in der Nacht zum Montag rechnen die Meteorologen teils mit ergiebigen Regenfällen und Gewittern, die sich von Süddeutschland ausgehend über Thüringen und Sachsen nordwärts ausbreiten. "Dabei besteht lokal Unwettergefahr und es kann zu Überflutungen kommen", sagt DWD-Experte Hausen. "Dann stehen auch die Regenchancen im Harz gut."

