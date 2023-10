Warum der Herbst in diesem Jahr so warm ist

Nachdem der September in diesem Jahr laut vorläufigen Zahlen des Deutschen Wetterdienstes so warm wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen war, schließt sich auch der Oktober zum Monatsstart den sommerlichen Temperaturen an. Im Süden und in Teilen der Mitte des Landes steigen die Temperaturen am heutigen Montag teils deutlich über 25 Grad, heißt es vom DWD.