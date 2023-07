In Deutschland steht mancherorts erneut ein sehr heißes Wochenende bevor, während es anderswo heftige Gewitter geben kann. Nachdem die Sonnenstunden am Freitag "insgesamt nochmals zulegen", werde es am Samstag recht sicher "eine Wetterzweiteilung geben", sagte Magdalena Bertelmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach.