Am Freitag geht es teils heiter, teils wolkig und weitgehend trocken weiter. Die Temperaturen steigen auf maximal 25 bis 30 Grad an, im Norden bleibt es weiterhin kühler. An den Küsten, in den westlichen Mittelgebirgen sowie am Rand der Alpen gibt es einzelne Schauer mit geringem Risiko auf Gewitter.