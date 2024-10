Wildlife Photographer of the Year 2024

Mit "The Swarm of Life" gewinnt Shane Gross den diesjährigen Wettbewerb.

"Schönheit und Magie existieren überall, sogar in der alltäglichsten Umgebung." So beschreibt einer der Juroren des Wettbewerbs "Wildlife Photographer of the Year" das Gewinnerbild des Kanadiers Shane Gross. Es zeigt einen Schwarm Kaulquappen, der durch eine facettenreiche Unterwasserwelt aus hochwachsenden Pflanzen und Algen schwimmt.

Wildlife Photographer of the Year: Die Gewinner

Sichtbarkeit für unbekanntere Spezies

Im Rahmen des "Wildlife Photographer of the Year"-Wettbewerbs sind Fotos, die ganz alltägliche, aber vielleicht unbekannte Arten und Situationen zeigen, immer wichtiger geworden.

Für das Siegerfoto schnorchelte Fotograf Shane Gross mehrere Stunden in einem See in British Columbia. "Jeglicher aufgewirbelter Schlick und Algen am Boden des Sees hätten die Sichtbarkeit zerstört. Um das zu verhindern, ist er den von Biebern geräumten Wegen durch Teppiche aus Seerosenblättern an der Oberfläche gefolgt", so das National History Museum.