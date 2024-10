Schüler und Lehrer: ZDF launcht "ZDF goes Schule"-Initiative

Wer sich selbst das ZDF ins Klassenzimmer holen möchte, kann sich als ZDF-Partnerschule bewerben. Alle, die dadurch Mitglied im ZDF-Schulnetzwerk werden, profitieren von Schul-Besuchen vor Ort, haben den direkten Draht zum Team von "ZDF goes Schule" und erhalten in regelmäßigen Abständen einen Newsletter mit Hinweisen zu relevanten Inhalten und Materialien für den Unterricht.Außerdem werden sie Teil eines "Sounding Boards", das den regelmäßigen Austausch zwischen den Schulen und dem ZDF sicherstellt. So können Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler auf das Angebot des ZDF mit Anregungen, Anmerkungen und Kritik Einfluss nehmen. Alle Infos dazu gibt es ab dem Frühjahr 2025 auf schule.zdf.de