Macht Tiktok genug, um Kinder zu schützen?

Pornografie umfasst zum Beispiel das Zeigen des Geschlechtsakts. Was in Deutschland erlaubt und verboten ist, regeln §184, §184a, §184b, §184c und §184e StGB.



Dabei ist Pornografie in Deutschland zunächst erlaubt. Unter Strafe stehen unter anderem das Anbieten, Überlassen und Zugänglichmachen von pornografischen Inhalten an Minderjährige. Grundsätzlich verboten ist zudem sogenannte harte Pornografie, worunter der Gesetzgeber "Gewalttätigkeiten", "sexuelle Handlungen von Menschen mit Tieren" sowie "kinderpornografische" und "jugendpornografische Inhalte" fasst.



Der Begriff Kinderpornografie wird oft als verharmlosend kritisiert. Kritiker*innen fordern, derartige Inhalte klar als Kindesmissbrauch zu benennen.