Sturmtief "Zoltan": Schäden halten sich in Grenzen

Sturmtief "Zoltan" hatte am Freitag den Bahn-Verkehr durcheinandergewirbelt. Vor allem Fernverkehrsstrecken im Norden waren von den Auswirkungen der heftigen Winde betroffen. Unter anderem fielen Züge auf den Strecken von Hamburg und Hannover nach Frankfurt am Main und Stuttgart sowie in Richtung München aus.

Mehrere Menschen durch "Zoltan" verletzt

An der Nordseeküste sowie entlang der Flüsse Elbe und Weser hatten die Behörden am Freitagnachmittag Sturmflut-Entwarnung gegeben. Vor allem in der Südwesthälfte Deutschland sollte es aber auch am Samstag windig bis stürmisch bleiben, der Wetterdienst warnte regional zudem vor teils unwetterartigen Regen- und Schneefällen.