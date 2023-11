Pakistan zwingt Tausende Afghanen zu Ausreise

Zum Ablauf einer Ausreisefrist am Mittwoch haben Tausende Afghanen in Pakistan vor den Grenzübergängen in kilometerlangen Schlangen gewartet. Die Behörden in Pakistan wollen rund 1,7 Millionen Afghanen, die ihren Angaben zufolge illegal in dem Land leben, abschieben. Innenminister Sarfraz Bugti bekräftigte, nach Ablauf der Frist werde es keine "Zugeständnisse" geben.