An diesem Nachmittag sitzt Rosa mit zwei anderen jungen Frauen in einem Klassenraum (ihre Nachnamen wollen sie aus Sicherheitsgründen nicht nennen) in einem Stuhlkreis. Sie sprechen vor den etwa zwanzig Schülerinnen und Schülern einer neunten Klasse über das, was sie sind und was sie erlebt haben. Das Projekt, für das sie ehrenamtlich tätig sind, heißt "meet a jew", also: triff einen Juden.