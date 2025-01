Aschaffenburg: "Es gibt keine einfachen Lösungen"

... arbeitet in der Geschäftsstelle München des Flüchtlingsrats in Bayern. Sie berät Geflüchtete, einen Zugang zum Arbeitsmarkt zu finden. Der Flüchtlingsrat versteht sich als Menschenrechtsorganisation, die sich für Geflüchtete einsetzt. Flüchtlingsräte gibt es in allen Bundesländern.

Weidhaase: Es gibt keine Systematik, dass psychische Erkrankungen von Anfang an erkannt werden können. Es gibt zwar eine EU-Regelung, dass vulnerable Gruppen identifiziert werden müssen. Die wurde aber nicht in Deutschland umgesetzt, das funktioniert nur im Einzelfall. Psychisch Kranke fallen erst auf, wenn etwas passiert ist. Wie leider in Aschaffenburg.

Weidhaase: Ja, es gibt keine Diagnostik, keine systematische Abfrage in irgendeiner Form. In Bayern kommen alle Menschen in ein Ankerzentrum, erst danach in Unterkünfte in den Kommunen. In diesen Aufnahmeeinrichtungen gibt es zwar vorgeschriebene Gesundheitsuntersuchungen. Aber keine auf psychische Erkrankungen. Manche haben Glück, dass sie an eine Sozialberatung oder Ärzte kommen, die diese erkennt. Aber bei einem Schlüssel von 1:150 kann nicht jeder ein langes Gespräch bekommen.