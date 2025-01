Aschaffenburg: Debatte um Konsequenzen nach Messerangriff

CDU-Chef Friedrich Merz kündigt schärfere Asylregeln an, wenn er Kanzler werden sollte.

Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) fordert als Konsequenz aus der Gewalttat von Aschaffenburg weitreichende Verschärfungen des Einreise- und Aufenthaltsrechts. Merz kündigte für den Fall seiner Wahl zum Kanzler an, am ersten Tag im Amt das Bundesinnenministerium anzuweisen, alle deutschen Grenzen dauerhaft zu kontrollieren und alle Versuche der illegalen Einreise zurückzuweisen.

Nach dem Angriff auf eine Kita-Gruppe in einem Park in Aschaffenburg, bei dem ein Kind und ein Mann getötet wurden, herrschen Trauer und Entsetzen in der Stadt.

23.01.2025 | 2:22 min