Kubicki bei "Lanz" zu Messerangriff: Form von Staatsversagen

Täter war bereits zuvor wegen Gewalttaten aufgefallen

Katharina Dröge: Null Toleranz

Der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende und Bundestagsvizepräsident, Wolfgang Kubicki, sah in diesem Fall etwas besonders Verwerfliches: "Ob Kinder angegriffen werden in einem Park oder ob jemand mit dem Messer durch die Gegend läuft und Erwachsene ersticht. Das ist schlimm genug, aber bei Kindern ist es noch mal was Besonderes, weil die ja von uns beschützt werden müssen."

Kubicki: "Das ist eine Form von Staatsversagen"

Kubicki fürchtete, dass diese schreckliche Tat wieder Wasser auf die Mühlen der AfD sein könnte. Er befürchte, dass die Menschen langsam das Gefühl haben, dass der Staat nicht in der Lage ist, so etwas zu verhindern.

Dröge fordert Zeitenwende der Sicherheitspolitik

Weitere Streitpunkte der Debatte

Weitere Streitpunkte waren Grenzkontrollen an der deutschen Grenze und die Anerkennung sicherer Herkunftsländer. In der Ampel-Koalition drängten FDP und SPD darauf, die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern zu erklären. Für die Grünen ein No-Go.

An dieser Stelle der Diskussion bemerkte Wolfgang Kubicki, "dass wir beide gerade dokumentieren, warum es mit dieser Koalition so nicht weitergehen konnte". [...] "Wir haben völlig unterschiedliche Herangehensweisen an bestimmte Probleme. Und es gibt einen Punkt, wo man feststellt: Da kommt man zusammen, da kommt man nicht mehr zusammen", so Kubicki.