Korruptionsvorwürfe: New Yorks Bürgermeister Adams angeklagt

New Yorks Bürgermeister Eric Adams ist wegen Korruption angeklagt.

Gegen den demokratischen Bürgermeister New Yorks , Eric Adams, ist Anklage erhoben worden. Dem 64-Jährigen werden unter anderem Bestechlichkeit, Betrug und die illegale Anwerbung und Annahme ausländischer Wahlkampfspenden vorgeworfen.

Die Staatsanwaltschaft in der US-Millionenmetropole erklärte, die Vorwürfe reichten mindestens bis in das Jahr 2014 zurück, als Adams noch Stadtteilpräsident von Brooklyn war.

Vorwurf: Zuwendungen erhalten, Vorteile gewährt

Im Gegenzug für die Gaben habe Adams Vorzugsbehandlungen gegenüber den Unterstützern gewährt, so die Anklageschrift. Er habe beispielsweise Druck auf die Feuerwehr ausgeübt, die Brandschutzüberprüfung des türkischen Konsulats in Manhattan durchzuwinken. Adams habe "klare rote Linien" überschritten und "einen schweren Vertrauensbruch begangen", sagte Staatsanwalt Williams. Die Untersuchung dauere an.