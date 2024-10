Albanien-Präsident Edi Rama: "Der EU treu bis in den Tod“

Der russische Einfluss in der Region ist stark. Die Bindungen zu Russland sind stark und auch die Abhängigkeiten. Serbien zum Beispiel ist nicht Deutschland. Es kann sich nicht so schnell umstellen, weil es weder die Ressourcen noch die Kapazitäten hat, sich so schnell vom russischen Gas zu lösen. Aber wenn es um Geopolitik geht, sind wir nicht nur weniger infiziert, wir sind uninfizierbar. Wir sind der EU treu bis in den Tod, weil es das erste Mal in unserer Geschichte ist, dass wir wählen können. Und wir konnten nie wählen.