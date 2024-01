Argentinien: Was von Mileis Außenpolitik zu halten ist

In Argentinien will der neue Präsident Milei den Sozialstaat radikal umbauen. Die angekündigten Maßnahmen lösen bereits Proteste aus. 03.01.2024 | 1:33 min

In den sozialen Medien kursiert derzeit ein Video, in dem indigene Schamanen irgendwo in den peruanischen Anden das vorzeitige Ende der Amtszeit von Argentiniens Präsident Javier Milei prophezeien. Während sich die Schamanen ihrer Sache sicher sind, muss Milei die mit seinem Amt verbundenen Rituale noch üben.

Nicht nur innenpolitisch hat er mit den Institutionen zu kämpfen: Erst in dieser Woche kassierte ein Gericht seine per Dekret durchgedrückte Arbeitsreform.

Milei wirft außenpolitische Wahlversprechen über Bord

Vor allem außenpolitisch hat Milei Probleme, die er sich bereits vor seiner Wahl selbst eingebrockt hat. In seiner brachial-populistischen Art, die ihn in kürzester Zeit zum Medienstar gemacht hat, hatte er verkündet, keine Beziehungen zu "kommunistischen Regierungen" pflegen zu wollen.

Erst im Juni hatte die Vorgängerregierung einen milliardenschweren Währungsswap - eine Art zinsfreien Devisentausch - ausgehandelt, auf dessen Fortsetzung Milei angewiesen ist, um die Schulden des Landes bedienen zu können. Prompt empfing er schon am Tag nach seiner Amtseinführung eine Delegation aus China und schrieb einen Bittbrief an Präsident Xi Jinping

Spagat zwischen Pragmatismus und Ideologie

Ebenso ist schnell klar, dass Milei es sich nicht leisten kann, auf Distanz zum links regierten Brasilien zu gehen. Zwar ist Präsident Lula, den Milei mal einen "korrupten Kommunisten" nannte, in wechselseitiger Abneigung der Zeremonie in Buenos Aires ferngeblieben. Doch Brasilien bleibt ein wichtiger Abnehmer argentinischer Exportgüter.

"Außenpolitik, um heimische Klientel zu bedienen"

Die Einladung zum BRICS-Beitritt , einer Gruppe von Schwellenländern, hat er demonstrativ ausgeschlagen. Als Begründung gibt er an, dass auch Iran eine Einladung erhalten habe, er aber die USA und Israel als Partner sehe. Gleichzeitig jedoch kündigt seine Außenministerin Diana Mondino an, die Beziehungen zu den BRICS-Staaten intensivieren zu wollen. Ein außenpolitischer Wiegeschritt.

"Wenn Milei sagt", so Marangoni weiter, "dass er von BRICS Abstand nimmt, dann denkt er nicht an die außenpolitische Strategie Argentiniens, sondern an seine Wähler, denen er sagt: Seht her, ich bleibe konsequent."