Javier Milei: Fazit nach fünf Monaten Sparpolitik

Es ist eine präzise, immer gleiche Bewegung, mit der Marcelo Martínez Tinte aus einem riesigen Fass in winzige Gläser abfüllt. Ihm dabei zuzusehen, ist faszinierend und beruhigend zugleich. Doch Marcelos Geschick symbolisiert auch die Krise Argentiniens: Direkt hinter ihm, unter schützender Plastikfolie, stehen moderne Maschinen, die diese Arbeit in Sekundenschnelle erledigen könnten. Aber der Strom ist inzwischen zu teuer, und die Nachfrage ist eingebrochen.

Javier Milei will Argentinien mit "Schocktherapie" umbauen

"Diese Regierung macht genau das Gegenteil von dem, was wir erwartet haben", sagt Marcelos Vorgesetzter, Gustavo Avales, Chef von Tintas Ópalo, einem von rund 550.000 mittelständischen Unternehmen, die für mehr als zwei Drittel der privatwirtschaftlichen Arbeitsplätze in Argentinien verantwortlich sind.

Argentinien ächzt seit Jahrzehnten unter einer Dauer-Wirtschaftskrise. Die Inflation bricht immer neue Rekorde. Mileis Antwort ist radikal libertär, nach dem Motto, der Staat solle sich möglichst aus allem heraushalten. Seit er vor fünf Monaten sein Amt angetreten hat, setzt er um, was er im Wahlkampf, mit der Kettensäge in der Hand, versprochen hat: Eine "Schocktherapie", um Argentinien umzubauen.

Lob kommt vom Internationalen Währungsfonds

Radikal, aber: Einige seiner Ansätze werden vom Internationalen Währungsfonds gelobt. Denn es gibt erste messbare Resultate seines Kurses. "Bisher kann die Regierung sagen, dass sie in der Makroökonomie, also bei den Staatsausgaben, bestimmte Ergebnisse erzielt hat", sagt Francisco Longa, Politikwissenschaftler an der Universität von Buenos Aires. "Das Inflationstempo und der Preis des Dollar sind unter Kontrolle, was symbolisch wichtig ist für die argentinische Wirtschaft. Die Konjunktur und der Konsum sind jedoch stark zurückgegangen."