Argentiniens Präsident: Wer ist Javier Milei?

Javier Gerardo Milei hat einen Plan, um Argentinien aus der Krise zu holen. Doch viele befürchten, der ultralibertäre Präsident stürzt sein Land weiter in die Krise.

Glaubt man Javier Milei, war es sein verstorbener Hund Conan, der ihm den Auftrag gab, Präsident von Argentinien zu werden. Wenig verwunderlich also, dass er seine aktuellen Hunde - allesamt Klone seines "vierbeinigen Sohnes" Conan - auch heute bei politischen Fragen konsultiert. Wie er mit ihnen kommuniziert? Natürlich telepathisch.

Der Rat von "Murray, Milton, Robert und Lucas, den besten Strategen der Welt", wie der Präsident Argentiniens seine Haustiere nennt, scheint ihm extrem wichtig. So wichtig, dass er ihre Porträts auf der Insignie der argentinischen Demokratie hat verewigen lassen: dem Amtsstab, den jeder Präsident bei seiner Vereidigung überreicht bekommt.

Milei als Talk-Show-Clown

In den Jahren vor seiner Präsidentschaft machten ihn vor allem Talk-Show-Auftritte bekannt. Dort gab der Ökonom nicht nur seine Gesangskünste zum Besten, sondern auch Tantra-Tipps. Die Argentinier nennen ihren Talk-Show-Clown deshalb auch "El Loco", den Verrückten.

Eine Stimme für die Verzweiflung der Argentinier

In den Auftritten, in denen er tatsächlich in seiner Funktion als Wirtschaftsexperte sprach, tat er vor allem eines: hetzen. Die Politiker des Landes bezeichnete er schon mal als eine "parasitäre Kaste", die das Land mit einem überbordenden Haushalt "zu Grunde richtet". Jeder, der nicht seiner Meinung ist: ein "Hurensohn", "Esel" oder "Idiot".