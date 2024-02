Wie Präsident Javier Milei Argentinien umkrempeln will

"In 45 Tagen hat dieser Typ unser Leben vermasselt", schimpft Inés Rodriguez. Erstmals seit Beginn des Gespräches macht sich im sonst so freundlichen Gesicht der 47-Jährigen Zornesröte breit.

Wie Tausende andere steht sie mal wieder vor dem Parlament in Buenos Aires, um gegen die Verabschiedung der Reformpläne des neuen Präsidenten Javier Milei zu demonstrieren.

Javier Milei schockte das Land mit ersten Reformen. Ersparnisse sind nur noch halb so viel wert, Lebensmittel und Sprit umso teurer. 14.02.2024 | 6:26 min

Javier Milei will Wirtschaft und Sozialstaat verändern

Mit der Kettensäge in der Hand hatte der ultraliberale Wirtschaftswissenschaftler und politische Außenseiter Milei vor Amtsantritt versprochen, das etablierte System zu Kleinholz zu verarbeiten. Durch seine provozierenden Wahlkampfauftritte, vor allem in den sozialen Medien, wurde er zur Kultfigur.

Hunderte Sofortmaßnahmen per Dekret

Seit Mitte Dezember im Amt, muss er nun liefern, mit einer Schocktherapie, wie er es selbst nennt. Schon in den ersten Tagen im Amt erlässt Milei per Dekret Hunderte Sofortmaßnahmen.

Das südamerikanische Land war wegen großer Proteste im Januar kurzzeitig lahmgelegt. 24.01.2024 | 1:43 min

Armut in Argentinien: Regierung streicht Unterstützung

Mehr als 40 Prozent der Argentinier leben derzeit in Armut. Zwar gibt es nach wie vor eine Grundversorgung, um die schlimmsten Auswirkungen abzumildern, doch viele andere Programme und Subventionen wurden gestrichen.

Inés Rodriguez stammt aus Lanús, einem Arbeitervorort von Buenos Aires. Analog zum Land, befindet sich der Ort seit Jahren in wirtschaftlichem Abstieg.

Bis vor kurzem hat Inés Rodriguez hier ehrenamtlich ein staatliches Hilfsprogramm geleitet, bei dem Essen und Schulmaterialien an die ärmsten Kinder ausgegeben wurden. Auch dieses Programm wurde von der Regierung Milei gestrichen.

In Argentinien will der neue Präsident Javier Milei den Sozialstaat radikal umbauen. 03.01.2024 | 1:33 min

Kaum Vetrauen in Politik

"Ich mache mir große Sorgen, weil die Kinder auf diese Spenden so sehr angewiesen sind, damit sie nicht am ersten Schultag niedergemacht werden, weil sie zum Beispiel eine alte Schuluniform tragen, aus der sie längst rausgewachsen sind", sagt Inés.

Auch in Lanús hat fast die Hälfte der Bewohner Milei gewählt, in der trügerischen Hoffnung, dass anders automatisch besser bedeuten würde. Viele haben längst das Vertrauen in die Politik verloren.