Generalstreik in Argentinien angekündigt

Ich weiß nicht, was ich in Zukunft machen soll, wenn die Löhne nicht steigen und die Preise weiter anziehen.

Argentinien hat die zweithöchste Inflation weltweit

Die größte Gewerkschaft Argentiniens hat aus Protest gegen die geplanten Wirtschafsreformen des neuen Präsidenten Milei zu einem Generalstreik aufgerufen. 29.12.2023 | 0:19 min

Milei hat weitreichende Reformpläne

Im Rahmen eines "Notfallplans" plant die Regierung, ein Drittel der Posten in den Ministerien zu streichen. Sie hat öffentliche Investitionen in neue Infrastrukturprojekte gestoppt, Subventionen für Strompreise und öffentlichen Transport gekürzt. Außerdem hat sie einen neuen Wechselkurs festgelegt: Der Peso ist gegenüber dem Dollar nur noch die Hälfte wert. Die Maßnahme soll Exporte günstiger und argentinische Unternehmen international wettbewerbsfähiger machen und damit neue Dollar-Devisen ins Land spülen.

Aber auch Gehälter und Erspartes, das Argentinier wegen der hohen Inflation in Dollar anlegen, sind damit von einem Tag auf den anderen nur noch die Hälfte wert. Gleichzeitig steigt die Inflation. Selbst eine Anhebung der Sozialleistung für arme Familien verhindert nicht, dass es für viele Argentinier der Unter- und Mittelschicht nun an die Existenz geht.

Argentiniens Bevölkerung leidet unter der hohen Inflation. 18.10.2023 | 6:34 min

Penélope Lauman hat nun jeden Tag, wenn sie ins Büro kommt, Angst, dass dort eine Kündigung auf sie wartet. Sie arbeitet im öffentlichen Dienst, in einer Anti-Diskriminierungsstelle. Für den Januar hat man ihr das Gehalt garantiert. Aber was im Februar wird, weiß sie noch nicht. Diese Wochen erst wurden mehrere Kollegen entlassen. "Es gibt kein Licht am Ende des Tunnels. Nur Ängste und Unsicherheit. Es ist schwer, so zu leben", sagt die Argentinierin.