Putin, Xi und Erdogan: Gipfeltreffen der Autokraten-Elite

Da ist zum einen China, das insbesondere in der Kritik steht, sogenannte Dual-Use-Güter nach Russland zu liefern. Jene Güter also, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können. Indien und China sind zudem wichtige Abnehmer für russisches Öl und Kohle, die Türkei und Kasachstan stehen im Verruf, massiv an der Umgehung von Sanktionen mitzuwirken.



Diejenigen, die Sanktionen verhängen - sprich: vor allem die USA und die EU - haben ihre Haltung zur Sanktionsumgehung mehrfach deutlich gemacht. Erst im Juni erneuerten die USA ihre Drohungen gegen ausländische Banken, die mit Russland zusammenarbeiten, und kündigten an, künftig auch diese zu sanktionieren. Die Warnung dürfte insbesondere in Richtung China und Indien gehen.