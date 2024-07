Wahl in Frankreich: Ergebnisse haben Folgen für die EU

Emmanuel Macron könnte an Macht verlieren

Klar bleibt er französischer Präsident, bestimmt über die Außenpolitik, aber über das Budget bestimmten die Rechtsnationalen. Macron wäre gefangen in permanenten innenpolitischen Kämpfen. Er würde wohl in Brüssel ausfallen.

Aufwind für Putin-Versteher in der EU

Das wäre fatal. Gerade jetzt. Der russische Angriffskrieg verlangt eine klare, starke Antwort. Europa wirkt aber schutzlos, vor allem seit Donald Trump , der die Nato infrage stellt, wie ein Sieger in den USA wirkt. Eigentlich bräuchte es schnell eine europäische Verteidigungsindustrie. Aber mit einem geschwächten Macron wird das schwer. Auch die Hilfe für die Ukraine steht auf dem Spiel. Denn die Putin-Versteher in der EU bekämen durch einen Wahlsieg der Rechtsnationalen in Frankreich Aufwind.

Frankreichs Krise kommt zu einem schrecklich ungünstigen Zeitpunkt. Vielleicht hat deshalb einer die EU-Regel, sich nicht zu nationalen Wahlergebnissen zu äußern, gebrochen und das französische Wahlergebnis doch kommentiert. Der polnische Regierungschef Donald Tusk warnt in den sozialen Medien vor dem Ansturm der Rechten. Gegen- und Zusammenhalten ist seine Forderung, sein Hilfeschrei für Europa. Der Konservative Tusk gilt als ein Hoffnungsträger in der EU, seit er bei der letzten Wahl die Rechtsnationalen in Polen besiegt hatte.

Gerd Wilders gratuliert Marine Le Pen

Sie schüren Ängste gegen den Islam, wollen Migration drastisch senken und die EU runterstutzen. Wollen ein Europa als einen losen Bund von Nationalstaaten. "Make Nationalismus great again", so ihr Schlachtruf. Denn Brüssel ist an allem Schuld - so einfach, so falsch, so verführerisch. Diese Botschaft hallt aus vielen Hauptstädten: aus Wien, aus Rom, aus Budapest und und und. Nie waren die anti-europäischen Kräfte stärker und nie waren sie der Macht näher.