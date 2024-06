Macrons Neuwahl: Frankreichs Parlamentswahl gestartet

In Frankreich hat am Sonntag die erste Runde der vorgezogenen Parlamentswahl begonnen. Präsident Emmanuel Macron und seine Kräfte der politischen Mitte mussten sich Umfragen zufolge auf eine empfindliche Niederlage gegen die Rechtsnationalen von Marine Le Pen einstellen. Die endgültige Entscheidung fällt gemäß dem französischen Wahlsystem in der zweiten Wahlrunde am 7. Juli. Der einstige europäische Hoffnungsträger Macron hofft, die extreme Rechte - und die erstarkte Linke - allen Umfragen zum Trotz doch noch einmal in Zaum zu halten.