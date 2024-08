Ablenkungsmanöver oder Angriff aus Belarus?

Alexander Lukaschenko, Machthaber in Belarus , ist aktuell auf einem Arbeitsbesuch im großen Nachbarland Russland . Zusammen mit Wladimir Putin hat er gestern die Kapelle des Klosters Walaam auf einer Insel im Ladogasee besucht, etwa 80 Kilometer nördlich von Sankt Petersburg. Bei den Gesprächen hinter geschlossenen Türen soll es unter anderem um aktuelle Fragen der belarussisch-russischen Beziehungen gegangen sein, die Fragen der regionalen Sicherheit und der internationalen Tagesordnung. Für Aufsehen sorgt allerdings nicht dieses Treffen, sondern das, was an der belarussischen Grenze zur Ukraine passiert.