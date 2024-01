Terrorverdacht: Belgiens Polizei stoppt Flixbus nach Brüssel

Die belgische Polizei hat einen Flixbus nach einem Gespräch von Passagieren über mutmaßliche Anschlagspläne gestoppt. Die Behörden hielten den aus Frankreich kommenden Reisebus in der Stadt Wetteren bei Gent an, wie eine Sprecherin der ostflämischen Staatsanwaltschaft am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP sagte.