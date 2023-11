Terrorismus-Experte: Ursache für Terror oft Religion

Das Thema Religion gewinnt laut dem Terrorismus-Experten Neumann zunehmend für Terroristen an Bedeutung. "Schon seit den 90er Jahren ist zu beobachten, dass im terroristischen Bereich ethnische oder nationalistische Aspekte in den Hintergrund treten und religiöse wichtiger werden", sagte Peter Neumann der katholischen Wochenzeitung "Die Tagespost".

Der Terrorismus-Experte arbeitet am International Centre for the Study of Radicalisation am Londoner King's College.