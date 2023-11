Israel zu Hamas-Verhören: "Sie sind stolz auf ihre Taten"

Die libanesische Hisbollah-Miliz habe so etwas bereits Jahre geplant. Wenn man auf die Hamas schaue, dürfe man nicht die Hisbollah vergessen, so Eisen. Die Vorplanung der Hamas der vergangenen Jahre beinhalte ihrer Meinung nach ein hohes Maß an Medien-Manipulation, die bis heute anhielte. Regelmäßig entferne die Hamas Material, das sie am 7. Oktober hochgeladen hat, um ihre Taten wieder abstreiten zu können.