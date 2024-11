China hat einen neuen Baustein auf dem Weg zu noch mehr Einfluss auf die Weltwirtschaft eingeweiht: Einen Hafen für Mega-Containerschiffe in Peru.

Bei einem Treffen in Lima mit dem japanischen Regierungschef Shigeru Ishiba und dem südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol erklärte Biden:

Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem sich ein bedeutender politischer Wandel vollzieht.

Biden warnt vor Nordkoreas Zusammenarbeit mit Russland

Bei dem Treffen am Freitag warnte Biden mit Blick auf die Entsendung nordkoreanischer Soldaten nach Russland zum Einsatz gegen die Ukraine vor Pjöngjangs "gefährlicher und destabilisierender Zusammenarbeit mit Russland". Biden hatte die Allianz zwischen den USA , Japan und Südkorea im vergangenen Jahr verstärkt - sowohl mit Blick auf Nordkorea als auch auf China

Südkoreas Präsident Yoon betonte: "Wie wir an der jüngsten Stationierung von Truppen der Demokratischen Volksrepublik Korea in Russland sehen können, erinnert uns das schwierige Sicherheitsumfeld innerhalb und außerhalb der Region erneut an die Bedeutung unserer trilateralen Zusammenarbeit."