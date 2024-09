Biden zu Drohung aus Moskau: "Denke nicht viel an Putin"

Auf die Frage eines Reporters, was er über die jüngsten Drohungen des russischen Präsidenten denke, sagte Biden bei einem Treffen mit dem britischen Regierungschef Keir Starmer im Weißen Haus: "Ich denke nicht viel an Wladimir Putin."

Die russische Gegenoffensive in Kursk läuft weiter an. Der russische Präsident Putin sprach erneut Drohungen gegen westliche Waffenlieferanten der Ukraine aus.

Putin: Einsatz weitreichender westlicher Waffen wäre Nato-Kriegsbeteiligung

Russland sei bereit, Friedensverhandlungen auszuloten, so ZDF-Korrespondent Coerper. Putin fordere eine Rückgabe besetzter Gebiete in Kursk und weiche so von Maximalforderungen ab.

Biden und Starmer beraten in Washington

Aber man werde das Thema natürlich in wenigen Tagen bei der UN-Generalversammlung in New York mit einer größeren Gruppe von Personen wieder aufgreifen, so Starmer.