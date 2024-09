Putin setzt Westen neue rote Linie: Was steckt dahinter?

Nicht die erste rote Linie von Putin

Es ist nicht das erste Mal, dass Wladimir Putin dem Westen mit Eskalation droht - wie beispielsweise im Juni 2022 in St. Petersburg auf dem dortigen Wirtschaftsforum. Damals ging es um ukrainische Angriffe im Donbass mit westlichen Waffen. Im Februar 2023 drohte er Deutschland und warnte vor dem Einsatz deutscher Panzer in der Ukraine

Russland sei bereit, Friedensverhandlungen auszuloten, so ZDF-Korrespondent Coerper. Putin fordere eine Rückgabe besetzter Gebiete in Kursk und weiche so von Maximalforderungen ab.

Was bei russischer Drohung dieses Mal anders ist

Was jedoch dieses Mal aufhorchen lässt, ist ein Interview des außen- und verteidigungspolitischen Hardliners Sergej Karaganow, auf den in Moskau viele hören. In einem Interview mit dem Kommersant fordert er, dass der Kreml seine Atomdoktrin verschärfen solle.

Die russische Führung, so Karaganow, solle klar erklären, dass sie zum Einsatz von Atomwaffen bereit sei. Und zwar gegen die Länder, die die "Nato-Aggression in der Ukraine unterstützen". Er fordert gar eine konkrete Liste für einen nuklearen Gruppenangriff.

Putins Armee sei bei Pokrowsk in die zweite Verteidigungslinie der Ukraine eingebrochen, hinter der dritten lägen weite offene Flächen, so Militärexperte Reisner bei ZDFheute live.

Putin-Botschaft nach innen gerichtet

Auch deswegen dürfte Putin dem Westen drohen. Für die Kameras des Staatsfernsehens inszeniert er sich als Kümmerer. So trifft er in der Nähe von St. Petersburg einen russischen Offizier, der in der Region Kursk verletzt worden ist. Er will seinen Bürgern zeigen, er hat alles im Griff.