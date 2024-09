Moskau vor Militär-Eskalation

Iran soll 225 Fath-360-Raketen an Moskau geliefert haben. Auch wenn deren Reichweite kurz ist, die Geschwindigeit ist so hoch, dass eine Verteidigung als schwierig gilt.

Mehrere westliche Quellen, darunter der US-Außenminister Anthony Blinken, haben offiziell bestätigt, dass der Iran Russland tatsächlich mit ballistischen Kurzstreckenraketen beliefert ha t. Bislang sollen 225 Fath-360-Raketen an Russland geliefert worden sein. Es ist unklar, ob dies nur ein erster Teil einer größeren, bereits vereinbarten Menge ist oder ob dies bisher alles ist, was der Iran liefern wird.

Raketenlieferung als erhebliche Eskalation

Auch das Transportmittel ist bereits klar. Es ist bereits Bildmaterial über das Schiff aufgetaucht, das die Raketen geliefert haben soll. Das russische Frachtschiff Port Olya 3 fuhr vom iranischen Hafen Amirabad zu einem Frachthafen in der Nähe des russischen Astrakhan. Dieses Schiff wurde von den USA bereits mit Sanktionen belegt, da es bereits mehrere Rundreisen zwischen dem Iran und Russland unternommen hat.

... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

... leitet das Programm "Europas Zukunft" für die Bertelsmann Stiftung in Berlin. Er forscht und publiziert seit über 20 Jahren zu den Themenkomplexen Sicherheit und Verteidigung, Rüstung und Technologie, Stabilisierung und Krisenmanagement. Für ZDFheute analysiert er regelmäßig die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt.

Die Lieferung der Raketen stellt eine erhebliche Eskalation dar. Iran hat Russland bereits Aufklärungs- und Angriffsdrohnen geliefert und Russland erlaubt, deren Design zu kopieren und weiterzuentwickeln, so dass Moskau seine fortschrittlicheren "Geran"-Drohnen auf der Grundlage der ursprünglichen iranischen Typen Shaheed 131 und 136 entwickeln konnte.

Mit diesen Raketen kann Russland seine fortschrittlicheren Iskander-Raketen mittlerer Reichweite gegen weiter entfernte Ziele einsetzen, während die Fath-360-Raketen näher an der Frontlinie sowohl gegen zivile als auch statische militärische Ziele eingesetzt werden können.

Fronteinsatz in ein bis zwei Monaten erwartet

Offiziellen ukrainischen Annahmen zufolge werden die Raketen zunächst zum russischen Raketentrainingsgelände in Aschuluk gebracht, wo sie weiter getestet und ausgebildet werden sollen. Außerdem wird die bereits im Iran ausgebildete russische Kernmannschaft weitere Bediener der Waffe schulen. Erst danach werden die Raketen an die Frontlinie geliefert. Dies wird wahrscheinlich mindestens ein bis zwei Monate dauern, aber die ersten experimentellen Kampfeinsätze sind in den kommenden Wochen zu erwarten.