Update am Morgen: Teilsieg für Putin

das internationale Echo auf die Wahlen in Sachsen und Thüringen ist deutlich: "Russlands Präsident hat einen außergewöhnlichen und beunruhigenden politischen Sieg errungen", schreibt die italienische Tageszeitung "La Repubblica". Der Keim des Putinismus wachse sogar in Ländern mit einer soliden demokratischen Tradition.

Fast gleichzeitig wird Wladimir Putin in der Mongolei der rote Teppich ausgerollt. Trotz des internationalen Haftbefehls gegen ihn wurde er mit allen Ehren dort zu einem Staatsbesuch empfangen. Eigentlich sind alle 124 Mitgliedsstaaten des Internationalen Gerichtshofs verpflichtet, den russischen Präsidenten festzunehmen und nach Den Haag zu überstellen. Doch die Mongolei denkt gar nicht daran, legt eher Wert auf Geld und Handel.

Nun, die geografische Lage zwischen dem übermächtigen Russland und China ist auch denkbar heikel. Profitieren möchte die Regierung in Ulan Bator da lieber von einer geplanten Pipeline, durch die russisches Erdgas nach China fließen soll.

Die Reise Putins sorgt in der Ukraine für Empörung:

Die Mongolei hat es einem beschuldigten Verbrecher erlaubt, der Justiz zu entgehen. Georgiy Tychji, ukrainischer Außenamtssprecher

Damit trage das Land eine Mitverantwortung für Putins "Kriegsverbrechen" in der Ukraine. Eins davon geschah gestern. Nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj wurden bei einem russischen Angriff zahlreiche Menschen getötet und verletzt. Zwei ballistische Raketen seien auf dem Gelände einer Hochschule und eines benachbarten Krankenhauses in Poltawa eingeschlagen.

Die Stadt liegt etwa 280 Kilometer östlich von Kiew. Es ist mit Blick auf die Opfer einer der schlimmsten Raketenangriffe seit Kriegsbeginn. Viel zu besprechen heute beim Antrittsbesuch des ukrainischen Verteidigungsministers Rustem Umerow in Berlin bei Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Über die Lage in der Ukraine berichten wir heute auch im auslandsjournal . Dort zeigen wir, wie eine Journalistin ihre Großmutter bei der Evakuierung aus der umkämpften Stadt Pokrowsk begleitet. Nach 83 Jahren muss sie ihr Zuhause verlassen. Ein emotionaler Abschied.

Was heute noch wichtig ist

China-Afrika-Gipfel: In Peking beginnt heute der China-Afrika-Gipfel, bei dem Staats- und Regierungschefs aus afrikanischen Ländern auf Einladung Chinas zusammenkommen. Auch UN-Generalsekretär António Guterres soll an dem Gipfel teilnehmen, an dessen Ende eine gemeinsame Erklärung erwartet wird.

Weltraumgesetz soll beschlossen werden: Das Bundeskabinett will heute Eckpunkte des geplanten Weltraumgesetzes beschließen. Dieses soll für Firmen einen Rechtsrahmen bieten und unter anderem auch Haftungsfragen klären.

Abschlussbericht zum Brand im Grenfell Tower erwartet: 72 Menschen starben 2017 bei einem verheerenden Feuer im Wohnturm Grenfell-Tower in London. Im ersten Teil der Untersuchung wurde bereits geklärt, wie das Feuer sich so rasend schnell an dem Gebäude ausbreiten konnte: Die Dämmung der Fassade entsprach nicht den baulichen Vorgaben. Nun geht es darum, wie das der Fall sein konnte. Der Bericht hat allerdings keine strafrechtliche Relevanz.

Alles zu den Paralympics in Paris

Mit Weitspringer Markus Rehm hat der Star des deutschen Teams in der Primetime um 20.30 Uhr heute seinen großen Auftritt bei den Paralympics. Zudem greift Stephanie Grebe nach ihrem zweiten Edelmetall in Paris ( 10:45 Uhr im ZDF-Livestream ). Dazu könnte es in den Einzelzeitfahren der Radsportler einen Medaillenrausch geben.

Sportschützin Natascha Hiltrop hat indessen am Dienstag die dritte deutsche Goldmedaille geholt . Die 32-Jährige gewann im Dreistellungskampf mit dem Kleinkaliber.

Außerdem gewann Maurice Schmidt im Rollstuhlfechten das vierte Gold für Deutschland bei den Paralympics. Der 35-Jährige setzte sich sensationell gegen Titelverteidiger Gilliver durch.

Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unserem Liveblog zu den Paralympischen Spielen 2024

Welche Nation liegt im Medaillenspiegel vorne?

Hier finden Sie die aktuellen Livestreams und eine Vorschau auf die Wettkämpfe des Tages

Grafik des Tages

Durchschnittlich hat Hamburg die jüngste Bevölkerung aller deutschen Bundesländer, Sachsen-Anhalt die älteste. Die Zahlen hat das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung erhoben.

Zahl des Tages

50 Prozent der Menschen, die nicht in einer festen Beziehung sind, haben beim Geschlechtsverkehr in den vergangenen 12 Monaten "immer" oder "häufig" ein Kondom benutzt. Das geht aus einer Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) hervor. Dabei kann die Annahme, man selbst und der Sexpartner seien gesund, trügerisch sein. Denn Geschlechtskrankheiten wie Chlamydien lösen manchmal gar keine Beschwerden aus.

Am heutigen Welttag der sexuellen Gesundheit soll darauf hingewiesen werden, wie falsche Scham oder Gedankenlosigkeit die eigene Gesundheit oder die des Sexualpartners gefährden kann. Die Zahl der Syphilis-Fälle in Europa ist beispielsweise in den letzten Jahren angestiegen.

Gesagt

Vor 75 Jahren erfand Imbissbudenbesitzerin Herta Heuwer in Berlin-Charlottenburg die Currywurst - so die Erzählung. Tatsächlich ließ Heuwer sich ihre Marke "Chillup" (Chilli und Ketchup) zehn Jahre später schützen. Das Rezept als Patent allerdings nicht. Und so ist nicht genau überliefert, wer die Currywurst nun genau erfunden hat. Sicher ist allerdings, dass ihr Aus in einer VW-Kantine Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder vor drei Jahren schwer erzürnte:

Currywurst mit Pommes ist einer der Kraftriegel der Facharbeiterin und des Facharbeiters in der Produktion. Das soll so bleiben. Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder in einem LinkedIn-Beitrag aus 2021

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

So wird das Wetter heute

Am Mittwoch scheint im Osten und Südosten die Sonne. Sonst überwiegen die Wolken und es gibt Schauer und Gewitter. Im Westen kann es auch länger regnen. Die Temperatur steigt auf Wert von 19 bis 35 Grad.

