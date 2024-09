Paralympics 2024: Sportschützin Hiltrop holt Gold

Der letzte Versuch ist der Schuss ins Glück. Sportschützin Natascha Hiltrop hat sich mit dem Kleinkalibergewehr die Goldmedaille bei den Paralympics in Paris geholt.

Sportschützin Natascha Hiltrop hat die dritte deutsche Goldmedaille bei den Paralympischen Spielen in Paris geholt. Zuvor hatten die Schwimmer Tanja Scholz und Josia Tim Alexander Topf triumphiert . Natascha Hiltrop gewann im Dreistellungskampf mit dem Kleinkaliber in der Startklasse R8 und sicherte sich den zweiten Paralympics-Triumph ihrer Karriere.

Natascha Hiltrop holte in Tokio Silber

In Tokio hatte die komplett querschnittsgelähmte Schützin in der gleichen Disziplin Silber gewonnen, ihr Gold holte sie damals mit dem Luftgewehr liegend.

Damit hatte sie in Japan die 17 Jahre andauernde Durststrecke der deutschen Para-Schützen ohne Titel beendet, in Paris zeigte sie nun erneut ihre ganze Klasse. Nach Platz sechs in der Qualifikation konnte sie im Finale vollauf überzeugen.