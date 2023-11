Krise in Bosnien und Herzegowina: Wie Dodik spalten will

In Bosnien spitzt sich die Krise zwischen dem Serbenführer Dodik und dem deutschen Bosnien-Beauftragten Schmidt zu. 03.08.2023 | 2:05 min

Reporterin: Dodik will Republika Srpska abspalten

Dodik initiierte verfassungswidrige Gesetze im serbischen Landesteil, die: Eigentum des Gesamtstaats zum Eigentum des serbischen Landesteils erklären. Außerdem seien Entscheidungen des Verfassungsgerichts von Bosnien und Herzegowina zu ignorieren und Entscheidungen des Hohen Repräsentanten auch. "Als nächstes gehen wir den Geheimdienst und die Staatsanwaltschaft an", kündigte Dodik jüngst im Regionalparlament an, als wäre dies das normalste von der Welt.

Hoher Repräsentant fordert Gegenmaßnahmen

Es fehlten wirksame Sanktionen. Der Hohe Repräsentant für Bosnien und Herzegowina, der gemäß des Dayton Friedensabkommens über Staat und Verfassung in Bosnien und Herzegowina wachen soll, hat Dodiks Pläne zwar kassiert und Strafen angedroht: "Ich meine, dass die Strategie von Herrn Dodik in der Tat Autonomie, Sezession und damit eine Zerstörung des Dayton Friedenvertrages mit in Kauf nehmen würde", so der Hohe Repräsentant Christian Schmidt.