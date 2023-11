Interview

Gipfel in Südafrika : Expertin: Brics ohne gemeinsame Identität

22.08.2023 | 20:49 |

Die Brics-Staaten treffen sich in Südafrika. Bilden sie ein Gegengewicht zum Westen? Miriam Prys-Hansen erklärt im Interview mit ZDFheute live, was die Brics-Gruppe will.