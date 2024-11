Ständig Geldsorgen und nie Zeit für sich: Das ist der Alltag vieler Alleinerziehender. Fast jede fünfte Familie in Deutschland ist eine Familie mit alleinerziehendem Elternteil.

Alleinerziehende haben erhöhtes Armutsrisiko

Mit diesem Problem ist sie nicht allein. Rund ein Drittel der Haushalte in Brüssel sind Alleinerziehende, die oft vor besonderen Herausforderungen stehen: Die Betroffenen fühlen sich finanziell und psychisch überlastet, wie ein Diskussionstag im vergangenen Jahr zeigte, den die Stadt Brüssel organisierte - ein Austausch zwischen den Behörden und Alleinerziehenden.

Mit nur einem Einkommen tragen Alleinerziehende ein erhöhtes Armutsrisiko, was die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen verstärkt. Denn nach Zahlen des belgischen Statistikamtes sind 80 Prozent der Alleinerziehenden Frauen. Patrick Liebermann, Sprecher des Brüsseler Sozialdienstes (CPAS), spricht über die Folgen:

Kostenloses Babysitting in Brüssel: So soll es funktionieren

Um diesen Problemen zu begegnen, haben die Stadt Brüssel und ihr Sozialdienst deshalb ein neues Projekt ins Leben gerufen, das bereits bestehende Angebote ergänzt: Von nun an stellen sie Alleinerziehenden 20 Stunden kostenloses Babysitting pro Jahr zur Verfügung.

Konkret können alle Alleinerziehenden in Brüssel sowohl beim CPAS als auch an einen örtlichen Jugendverein für Termine ihrer Wahl einen Babysitter anfordern. Die Babysitter kommen für die entsprechenden Zeiten zu den Alleinerziehenden nach Hause und passen dort auf die Kinder auf.

Den alleinerziehenden Eltern soll so die Möglichkeit gegeben werden, sich währenddessen in Ruhe um andere Dinge zu kümmern. "Wir wollen Alleinerziehenden Zeit geben, um zum Beispiel Arzttermine wahrzunehmen oder sich auch einfach mal einen Moment der Ruhe zu gönnen", erklärt Patrick Liebermann.

150.000 Euro Budget für Babysitting

Für das Projekt hat die Stadt Brüssel ein Budget von 150.000 Euro zur Verfügung gestellt. Mit dem Geld soll vor allem auch die Qualifikation der Babysitter gewährleistet werden, denn ein Teil des Budgets fließt in deren Schulungen und Erste-Hilfe-Kurse.

Wie gut das Angebot in der Praxis insgesamt funktioniert und ob es die bestehenden Probleme langfristig lösen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Laut Patrick Liebermann vom Sozialdienst sei es das erste Mal, dass ein solches Projekt initiiert werde und man müsse schauen, wie es sich entwickelt.

Erster Schritt gegen Überlastung Alleinerziehender

Dass das Angebot etwas an der grundsätzlichen Überlastung Alleinerziehender ändern wird, bezweifelt die Mutter Priscille angesichts der sehr begrenzten Stundenzahl jedoch. "Trotzdem ist es ein Schritt in die richtige Richtung, der hoffentlich auf die schwierige Situation von Alleinerziehenden aufmerksam macht." Sie werde das Angebot in Anspruch nehmen.