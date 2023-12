Soldaten auf dem Heimweg: Bundeswehr beendet Mali-Einsatz

Die Bundeswehr hat ihren UN-Einsatz im westafrikanischen Mali nach mehr als einem Jahrzehnt beendet. Die Soldaten der Friedensmission Minusma verließen Camp Castor am Rande des Flughafens der Stadt Gao am Dienstag. Das bestätigte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums gegenüber ZDFheute.

Die etwa 140 Soldaten und Soldatinnen wurden mit zwei Transportflugzeugen vom Typ A400M nach Dakar im Senegal gebracht. Mit ihrer Rückkehr nach Deutschland wird am 15. Dezember gerechnet. Lediglich vier Mitglieder der Bundeswehr blieben im Minisma-Hauptquartier in Bamako zurück. Auch sie werden noch vor Weihnachten nach Hause fliegen.

In Mali endet damit nach Afghanistan der zweite große Einsatz der Bundeswehr außerhalb Europas. Der Auftrag in Westafrika galt zuletzt als gefährlichster Einsatz. Im Jahr 2017 starben zwei deutsche Piloten, als ihr Kampfhubschrauber vom Typ Tiger in Mali abstürzte. Zudem wurden bei einem Selbstmordanschlag 2021 insgesamt zwölf deutsche Soldaten verwundet. Insgesamt waren nach Bundeswehrangaben über die Jahre addiert rund 20.000 deutsche Blauhelme in dem UN-Einsatz.

Feldlager an Mali übergeben

Das Feldlager wurde am Dienstag vor dem Abflug an den Gouverneur von Gao übergeben. Es war in den vergangenen Jahren Zentrum des deutschen Beitrags zu den UN-Truppen. Im bisherigen Hauptquartier der Minusma in Bamako hatte die UN-Friedensmission am Montag schon eine formale Abschlusszeremonie abgehalten. UN-Angaben zufolge waren Blauhelme aus 53 Staaten an der Mission beteiligt.